F1 Ferrari, Leclerc sorride: 'Fatto un bel passo avanti'. Sainz: 'Buon inizio' (Di sabato 27 marzo 2021) La Ferrari si gode un ottimo quarto posto di Charles Leclerc nella prima qualifica della stagione. Anche un po' inatteso per certi versi, sicuramente incoraggiante, pensando a come da Maranello ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) Lasi gode un ottimo quarto posto di Charlesnella prima qualifica della stagione. Anche un po' inatteso per certi versi, sicuramente incoraggiante, pensando a come da Maranello ...

Advertising

Gazzetta_it : #Formula1 Attenti a quei due @Carlossainz55 @Charles_Leclerc: 'Credete in noi: la @Ferrari vincerà'… - Corriere : Perché Leclerc è ottimista: la Ferrari sorprende e parte bene ma la lotta è tiratissima - SkySportF1 : ?? Leclerc fissa l'obiettivo per il GP e dice: 'Ferrari macchina più migliorata' #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - MarianoFroldi : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #BahrainGp ???? Ecco il team radio dopo le qualifiche di Charles. Possiamo dare torto al monegasco? Non credo...… - AlfiereH3 : @tancredipalmeri Poi domani le ferrari partiranno con le rosse. E sarà un primo stint molto difficile. LeClerc e Sa… -