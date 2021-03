F1, Antonio Giovinazzi: “Abbiamo un’ottima opportunità per ottenere un buon risultato” (Di sabato 27 marzo 2021) L’italiano Antonio Giovinazzi chiude al 12° posto la Q2 del GP del Bahrain di F1, con il miglior crono di 1’30?708, sfiorando la top ten e l’ingresso nella Q3. A fine giornata il pilota numero 99 ha parlato al sito ufficiale della scuderia Alfa Romeo. Così l’azzurro: “Possiamo essere davvero contenti di questo risultato dato che domani partiremo appena fuori dalla top ten e con una libera scelta delle gomme. Abbiamo un’ottima opportunità per ottenere un buon risultato, visto che la nostra prestazione è stata vicina a quella delle vetture davanti a noi“. Prosegue Giovinazzi: “La giornata di oggi ci aiuta a confermare il feeling positivo che Abbiamo avuto dopo i test: siamo migliorati rispetto allo ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) L’italianochiude al 12° posto la Q2 del GP del Bahrain di F1, con il miglior crono di 1’30?708, sfiorando la top ten e l’ingresso nella Q3. A fine giornata il pilota numero 99 ha parlato al sito ufficiale della scuderia Alfa Romeo. Così l’azzurro: “Possiamo essere davvero contenti di questodato che domani partiremo appena fuori dalla top ten e con una libera scelta delle gomme.perun, visto che la nostra prestazione è stata vicina a quella delle vetture davanti a noi“. Prosegue: “La giornata di oggi ci aiuta a confermare il feeling positivo cheavuto dopo i test: siamo migliorati rispetto allo ...

