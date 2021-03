Evanescence The Bitter Truth | La Recensione (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo un iato lungo anni, gli Evanescence tornano con The Bitter Truth. Un lavoro diverso dal loro consueto, ma speciale Evanescence: di che parla The Bitter Truth? Niente porte aperte, pizzi neri e foreste di rovi. L’ultimo lavoro degli Evanescence è The Bitter Truth, la dura verità, e di quella vuole parlare. Senza peli sulla lingua, ma con in compenso una pillola di chissà quale stupefacente. Ma quella pillola va sputata, presto o tardi, perché nelle bugie non si può più vivere. Un album di denuncia fatto dagli Evanescente sarebbe potuto risultare sciocco anni fa, ma non nel 2021, non con i fattori giusti. La giusta combinazione di poptimism, tempi difficili e un impegno genuino da parte del gruppo fa di The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo un iato lungo anni, glitornano con The. Un lavoro diverso dal loro consueto, ma speciale: di che parla The? Niente porte aperte, pizzi neri e foreste di rovi. L’ultimo lavoro degliè The, la dura verità, e di quella vuole parlare. Senza peli sulla lingua, ma con in compenso una pillola di chissà quale stupefacente. Ma quella pillola va sputata, presto o tardi, perché nelle bugie non si può più vivere. Un album di denuncia fatto dagli Evanescente sarebbe potuto risultare sciocco anni fa, ma non nel 2021, non con i fattori giusti. La giusta combinazione di poptimism, tempi difficili e un impegno genuino da parte del gruppo fa di The ...

Advertising

MusicornerInfo : A dieci anni di distanza dall'ultimo album esce oggi The Bitter Truth degli @evanescence - DietrolaNotizia : Evanescence: 'The Bitter Truth', il nuovo atteso album - LauraChelva_ : RT @TPRItalia: Anche i nostri The Pretty Reckless supportano il nuovo album degli Evanescence, da oggi disponibile ovunque. Fatelo anche vo… - laRoyalBlood_ : Vabbè, quasi nessuno ha voglia di un listening party sul The Bitter Truth degli Evanescence su Discord e niente, me ne sto su Netflix - Isa76140721 : RT @TPRItalia: Anche i nostri The Pretty Reckless supportano il nuovo album degli Evanescence, da oggi disponibile ovunque. Fatelo anche vo… -