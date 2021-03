Europei Under 21, pareggio tra Repubblica Ceca e Slovenia nel girone dell’Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Nel pomeriggio è terminata in pareggio per 1-1 la gara tra Slovenia e Repubblica Ceca, squadre inserite nello stesso girone dell’Italia nell’Europeo Under-21. Sloveni avanti al 21? con Matko ma ripresi all’86’ a causa di un’autorete di Prelec. Un risultato che va bene all’Italia che non vede scappare una delle due avversarie, con la Repubblica Ceca che sale a 2 punti e la Slovenia che si porta a 1, stessi punti dell’Italia, ma con una gara in meno. La Spagna guida sempre con 3 punti e in caso di successo stasera con gli Azzurrini, sarebbe già qualificata come prima, Foto: Logo Euro Under 21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Nel pomeriggio è terminata inper 1-1 la gara tra, squadre inserite nello stessonell’Europeo-21. Sloveni avanti al 21? con Matko ma ripresi all’86’ a causa di un’autorete di Prelec. Un risultato che va bene all’Italia che non vede scappare una delle due avversarie, con lache sale a 2 punti e lache si porta a 1, stessi punti, ma con una gara in meno. La Spagna guida sempre con 3 punti e in caso di successo stasera con gli Azzurrini, sarebbe già qualificata come prima, Foto: Logo Euro21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

