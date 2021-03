Europei U21, Spagna-Italia: le probabili formazioni (Di sabato 27 marzo 2021) Europei U21, Spagna-Italia. Azzurrini chiamati a vincere per non compromettere la qualificazione. MARIBOR (SLOVENIA) – Europei U21, Spagna-Italia. Gli Azzurrini sono chiamati ad un’impresa per conquistare i tre punti e indirizzare la qualificazione. Il pareggio all’esordio contro la Repubblica Ceca ha complicato i piani dei ragazzi di Nicolato ed ora serve un risultato positivo contro i campioni in carica per avvicinare la fase finale ad eliminazione diretta. (I risultati e le classifiche) Emergenza per Nicolato che deve rinunciare agli squalificati Tonali, Gabbia e Marchizza. In difesa spazio a Lovato e Ranieri e in cabina di regia a Rovella. Pobega e Frabotta in vantaggio su Maggiore e Sala. Nelle Furie Rosse due conoscenze del nostro campionato come Villar e Brahim Diaz. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021)U21,. Azzurrini chiamati a vincere per non compromettere la qualificazione. MARIBOR (SLOVENIA) –U21,. Gli Azzurrini sono chiamati ad un’impresa per conquistare i tre punti e indirizzare la qualificazione. Il pareggio all’esordio contro la Repubblica Ceca ha complicato i piani dei ragazzi di Nicolato ed ora serve un risultato positivo contro i campioni in carica per avvicinare la fase finale ad eliminazione diretta. (I risultati e le classifiche) Emergenza per Nicolato che deve rinunciare agli squalificati Tonali, Gabbia e Marchizza. In difesa spazio a Lovato e Ranieri e in cabina di regia a Rovella. Pobega e Frabotta in vantaggio su Maggiore e Sala. Nelle Furie Rosse due conoscenze del nostro campionato come Villar e Brahim Diaz. ...

