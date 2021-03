Europei U21 | Spagna-Italia 0-0 Carnesecchi | “Risultato prezioso | siamo squadra fastidiosa”

(Di domenica 28 marzo 2021) “Lo 0-0 e’ superper come si era messa la partita. Con questa maglia abbiamo una spinta in piu’ e lo abbiamo dimostrato. Posessere fastidiosi per chiunque. Le parate nel finale? Hanno dato valore alla prestazione del gruppo che e’ stata grande”. Cosi’ Marcoha commentato lo 0-0 tranella seconda giornata degliUnder 21. Gli azzurrini chiudono nuovamente in nuovi uomini e per il portiere e’ tutta una questione di “nervosismo”: “Normale in partite del genere. Spetta al direttore di gara decidere le sanzioni che ritiene piu’ giuste”. E sul Ct Nicolato: “Sta dimostrando quel che sa fare da un po’ di anni. Merita piu’ complimenti“, ha conclusoai microfoni di Rai Sport. SportFace.

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match valido per gli Europei contro la Spagna. Euorpei Under 21, le parole del ct Paolo Nicolato dopo Spagna-Italia 0-0: "Sono soddisfatto, atteggiamento giusto. Espulsioni esagerate"