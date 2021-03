Eugenie Bouchard, tutti i passi per tornare al vertice del tennis femminile (Di sabato 27 marzo 2021) Doveva essere una delle monopolizzatrici del tennis femminile in queste ultime stagioni, ma Eugenie Bouchard non ha saputo mantenere le attese. Dopo l’exploit del 2014 con la finale di Wimbledon conquistata – con quinto posto nel Ranking annesso – la canadese ha cominciato un rapido declino che l’ha addirittura portata a pensare di appendere la racchetta al chiodo. Schiacciata dalla popolarità e dalla miriade di richieste di sponsorizzazione che le sono pervenute negli anni, il tennis di Genie ha avuto un calo fin troppo drastico. Ora però è pronta a darsi una nuova occasione per ricominciare e tornare nell’elite del circuito femminile, grazie ad allenamenti duri e una dieta personalizzata. Da dove è partita la discesa di Eugenie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Doveva essere una delle monopolizzatrici delin queste ultime stagioni, manon ha saputo mantenere le attese. Dopo l’exploit del 2014 con la finale di Wimbledon conquistata – con quinto posto nel Ranking annesso – la canadese ha cominciato un rapido declino che l’ha addirittura portata a pensare di appendere la racchetta al chiodo. Schiacciata dalla popolarità e dalla miriade di richieste di sponsorizzazione che le sono pervenute negli anni, ildi Genie ha avuto un calo fin troppo drastico. Ora però è pronta a darsi una nuova occasione per ricominciare enell’elite del circuito, grazie ad allenamenti duri e una dieta personalizzata. Da dove è partita la discesa di...

Ultime Notizie dalla rete : Eugenie Bouchard Set symbol in crisi? Genie Bouchard per tornare al top si allena così Set symbol in crisi? Fuori dalle prime 100 tenniste del mondo, Eugenie Bouchard si è pure ritirata dalle qualificazioni del Miami Open. Insomma, un inizio di stagione non dei migliori per la bella Genie. Eppure, in passato la canadese aveva messo in mostra tutto ...

Fabbiano avanza a Dubai Cocciaretto ed Errani vanno ko in Messico La 20enne di Fermo, n.134 WTA, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto 6 - 2, 7 - 6, in un'ora e tre quarti di gioco, alla canadese Eugenie Bouchard, n.144 WTA e in tabellone con una wild card. Sara ...

Eugenie Bouchard, tutti i passi per tornare al vertice del tennis femminile Periodico Daily - Notizie Eugenie Bouchard, tutti i passi per tornare al vertice del tennis femminile Dopo sette anni nell'oblio la bella canadese Eugenie Bouchard è pronta a darsi una nuova occasione. Scopriamo insieme in che modo ...

Eugenie Bouchard, un nuovo inizio per tornare ai livelli del 2014 Quattro ore di lavoro sul campo e un altro paio in palestra ogni giorno, oltre a un drastico cambiamento nella sua dieta per tornare al top. Questo è il nuovo Bouchard.

