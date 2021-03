Enzo Bianchi obbidisce al Papa | dopo Pasqua lascerà per sempre la comunità di Bose

(Di sabato 27 marzo 2021) Il dado è tratto:, il fondatore delladiil suo eremo perandando ad abitare con due confratelli in una casa nel Torinese.56 anni vissuti nella piccola frazione piemontese nei pressi di Magnano, l’anziano monaco, in precarie condizioni di salute, abbandonerà la sua creatura mettendo fine ad uno scontro che da oltre un anno lo vede in conflitto con il priore Luciano Manicardi. La notizia arriva da fonti molto vicine a: la data del suo trasloco è ormai fissata e a Roma già lo sanno. Il fondatore in queste ore ha comunicato la sua scelta aFrancesco, rendendo in questo modo ufficiale la decisione. Un gesto di obbedienza al Pontefice ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Bose. Fratel Enzo Bianchi si trasferirà nel Torinese. La comunità verso la scissione. E Repubblica rivela un falso nello St… - FarodiRoma : Bose. Fratel Enzo Bianchi si trasferirà nel Torinese. La comunità verso la scissione. E Repubblica rivela un falso… - Fusillide : RT @Fraernesto: @resistenzaeresa @enzobianchi7 @EdizioniQiqajon @oKolobos @PaoloRodari @agasso_domenico Solidarietà e vicinanza sempre a Pa… - Fraernesto : @resistenzaeresa @enzobianchi7 @EdizioniQiqajon @oKolobos @PaoloRodari @agasso_domenico Solidarietà e vicinanza sempre a Padre Enzo Bianchi - adasciaccaluga : RT @AlzogliOcchi: Quattro chiacchierate con Enzo Bianchi Nuovo incontro: #23marzo 2021 “Il senso della Preghiera oggi” #video https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Bianchi

Farodiroma

Giallo in monastero con colpo di scena. Senza scomodare Guglielmo di Baskerville e Umberto Eco, basta spostarsi nella Comunità ecumenica di Bose fondata da, colpito da un decreto inappellabile del Vaticano. Datato 13 maggio 2020, impone l' allontanamento forzato a lui e a tre confratelli : Lino Breda, Antonella Casiraghi e Goffredo Boselli. ...Da questi incontri prendono forma emozioni, idee, creazioni che le associazioni Egodi ... Cornelio Cerato, Christian Costa, Roberto De Siena, Irene Durbano, Marco Garavelli, Ugo Giletta,...Ormai è solo questione di giorni e fratel Enzo Bianchi lascerà la comunità monastica di Bose, a Magnano, per spostarsi non a Cellole, in Toscana, ma in un alloggio nel Torinese con due confratelli che ...Papa Francesco ha deciso che non restino esclusi dall’indulgenza plenaria concessa in occasione dell’Anno Santo Straordinario nemmeno “quei fedeli che per diversi motivi si... Ormai è solo questione d ...