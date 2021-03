Entro il 3 aprile arriveranno quasi tre milioni di dosi di vaccino (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - "arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perché il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre un milione 300 mila AstraZeneca, e questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparità tra le regioni". A dirlo il commissario nazionale per l'emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all'hub di Messina. "Oggi - ha aggiunto - abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi di vaccino: ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l'altro ieri 245 mila... ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - "nella settimana che va dal 29 marzo al 3, perché il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione diPfizer, oltre 500 milaModerna e oltre un milione 300 mila AstraZeneca, e questo è il preludio adper avere nel mese un massiccio afflusso diche consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparità tra le regioni". A dirlo il commissario nazionale per l'emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all'hub di Messina. "Oggi - ha aggiunto - abbiamo sul piatto 11didi: ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l'altro ieri 245 mila... ...

