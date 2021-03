Endometriosi: il 28 marzo anche il Senato si illumina di giallo per “fare luce” sulla malattia (Di sabato 27 marzo 2021) Il 28 marzo è la giornata dedicata all’Endometriosi, una malattia invalidante che colpisce il 10% delle donne in età fertile. In questa occasione, la presidente del Senato Casellati ha annunciato che la sede del Senato della Repubblica si illuminerà di giallo. L’iniziativa è accolta con entusiasmo da FISM (Federazione delle società medico-scientifiche italiane) e SIGO (Federazione dei ginecologi italiani). La strada per arrivare a una piena consapevolezza sulla malattia è infatti ancora lunga. Facciamo luce sull’Endometriosi L’ultimo sabato di marzo, da 8 anni, si organizza in tante città italiane la Endo Million Women March. anche quest’anno tante piazze si illumineranno di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 marzo 2021) Il 28è la giornata dedicata all’, unainvalidante che colpisce il 10% delle donne in età fertile. In questa occasione, la presidente delCasellati ha annunciato che la sede deldella Repubblica si illuminerà di. L’iniziativa è accolta con entusiasmo da FISM (Federazione delle società medico-scientifiche italiane) e SIGO (Federazione dei ginecologi italiani). La strada per arrivare a una piena consapevolezzaè infatti ancora lunga. Facciamosull’L’ultimo sabato di, da 8 anni, si organizza in tante città italiane la Endo Million Women March.quest’anno tante piazze si illumineranno di ...

travisleeloftis : RT @Autodromo_Monza: Sabato 27 marzo la @ReggiadiMonza si illuminerà di giallo per il mese di mobilitazione internazionale della consapevol… - Italia_Notizie : 27 e 28 marzo: facciamo luce sull’Endometriosi Mestruazioni, sesso: «Ma a voi fa male?». «A qualcuna capita, non ti… - IISS_Roma : Oggi, 27 Marzo, h.11 evento GRATUITO aperto alla cittadinanza #endometriosi @PsicologiLazio Per prenotarsi clicc… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Mestruazioni, sesso: «Ma a voi fa male?». «A qualcuna capita, non ti preoccupare...» - ghiandina_ : RT @EndoMarchItaly: 26-27-28 MARZO: 3 giorni interamente dedicati alla sensibilizzazione e all’informazione sull’ #endometriosi nel mese de… -