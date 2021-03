Elezioni Roma 2021: Enrico Letta annuncia le primarie del centrosinistra (Di sabato 27 marzo 2021) Enrico Letta, neo segretario del Partito Democratico, è stato ospite nel salotto di Lilli Gruber durante il programma televisivo Otto e mezzo, in onda su La7. Qui il politico ha parlato delle Elezioni di Roma 2021 che si avvicinano sempre di più. I Romani saranno chiamati alle urne in autunno (10-11 ottobre) per scegliere il prossimo sindaco della Capitale. Secondo Enrico Letta, le primarie si faranno e permetteranno di decidere il candicato del centrosinistra. Enrico Letta dice sì alle primarie Enrico Letta ha spiegato che le primarie verranno fatte allo scopo di decidere il candidato sindaco ufficiale. «Nei ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 27 marzo 2021), neo segretario del Partito Democratico, è stato ospite nel salotto di Lilli Gruber durante il programma televisivo Otto e mezzo, in onda su La7. Qui il politico ha parlato dellediche si avvicinano sempre di più. Ini saranno chiamati alle urne in autunno (10-11 ottobre) per scegliere il prossimo sindaco della Capitale. Secondo, lesi faranno e permetteranno di decidere il candicato deldice sì alleha spiegato che leverranno fatte allo scopo di decidere il candidato sindaco ufficiale. «Nei ...

Advertising

lucianonobili : «Il voto romano è il più importante delle prossime elezioni. Mi auguro che il Pd non si farà risucchiare da un acco… - CalabriaTw : #Roma Il progetto di legge per darle più autonomia finanziaria e legislativa. Le elezioni per il nuovo sindaco in a… - s_mendolia : RT @ElioLannutti: Letta nipote dell’analoga genia: rimpiangono tutti i bei tempi andati, con Buzzi e Carminati? Virginia Raggi non ha bisog… - ufogufo : RT @ElioLannutti: Letta nipote dell’analoga genia: rimpiangono tutti i bei tempi andati, con Buzzi e Carminati? Virginia Raggi non ha bisog… - paolominervino : RT @ErmannoKilgore: Enrico Letta: 'Elezioni a Roma? Non appoggeremo Virginia Raggi, sarà una partita delicata' Quindi il #M5S caro ?@Enrico… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma Giustizia, Berlusconi "mi aspetto scelte in linea con giusto processo" ROMA " "Da molti anni ho subito e denunciato le infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema ...premier arrivato a Palazzo Chigi come leader eletto dalla maggioranza che aveva vinto le elezioni " ...

Di Maio e la Farnesina, metamorfosi del 'brutto anatroccolo' È il giorno in cui un anonimo ateneo privato di Roma inizia a farsi strada nelle cronache politiche ... immaginati in un attimo di poco lucida follia come interlocutori se non alleati delle elezioni ...

Elezioni Roma, Durigon: "A Roma il centrodestra può vincere. Il candidato? Lo decideremo in mezz'ora" RomaToday Di Maio e la Farnesina, metamorfosi del "brutto anatroccolo" È il giorno in cui un anonimo ateneo privato di Roma inizia a farsi strada nelle cronache politiche ... immaginati in un attimo di poco lucida follia come interlocutori se non alleati delle elezioni ...

Elezioni comunali a Roma: la carta Gualtieri contro Raggi «pietra d'inciampo». Il nodo centrodestra È arrivata l’ufficializzazione: Roberto Gualtieri è in campo come candidato sindaco di Roma. Lo ha detto Enrico Letta e la partita per il Campidoglio ha un primo punto fisso.

" "Da molti anni ho subito e denunciato le infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema ...premier arrivato a Palazzo Chigi come leader eletto dalla maggioranza che aveva vinto le" ...È il giorno in cui un anonimo ateneo privato diinizia a farsi strada nelle cronache politiche ... immaginati in un attimo di poco lucida follia come interlocutori se non alleati delle...È il giorno in cui un anonimo ateneo privato di Roma inizia a farsi strada nelle cronache politiche ... immaginati in un attimo di poco lucida follia come interlocutori se non alleati delle elezioni ...È arrivata l’ufficializzazione: Roberto Gualtieri è in campo come candidato sindaco di Roma. Lo ha detto Enrico Letta e la partita per il Campidoglio ha un primo punto fisso.