Elenoire Ferruzzi ricoverata per Covid: "Le sue condizioni si sono aggravate" (Di sabato 27 marzo 2021) La star dei social Elenoire Ferruzzi è ricoverata per Covid e le sue condizioni sarebbero gravi: qualche giorno fa l'ultimo post e secondo un amico avrebbe avuto una crisi respiratoria. Suscitano preoccupazione le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi, la star dei social, performer, occasionalmente anche attrice, che è ricoverata per Covid da settimane. Molti si stanno chiedendo come sta Elenoire, e un amico della showgirl ha dichiarato che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate e che lei avrebbe avuto anche una crisi respiratoria. Il 18 marzo Elenoire Ferruzzi ha pubblicato il suo ultimo post in cui spiegava di essere ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021) La star dei socialpere le suesarebbero gravi: qualche giorno fa l'ultimo post e secondo un amico avrebbe avuto una crisi respiratoria. Suscitano preoccupazione ledi salute di, la star dei social, performer, occasionalmente anche attrice, che èperda settimane. Molti si stanno chiedendo come sta, e un amico della showgirl ha dichiarato che le suedi salute sarebbero peggiorate e che lei avrebbe avuto anche una crisi respiratoria. Il 18 marzoha pubblicato il suo ultimo post in cui spiegava di essere ...

holisticwho : NON ELENOIRE FERRUZZI - SabatinoAlberto : Dormo dieci e mi risveglio scoprendo le gravi condizioni cliniche di Elenoire Ferruzzi Se non ce la dovesse fare l… - cordeliachase__ : RT @impasticcata: candele per elenoire ferruzzi ???????? - NarcisoPerry : RT @GuardaStelle82: Elenoire Ferruzzi, per molti di noi è circo, per altri un meme, per altri ancora un’amica. Sì, ha detto molte stupidate… - boysw1llbeboys : RT @impasticcata: candele per elenoire ferruzzi ???????? -