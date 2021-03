Egitto | risollevò Concordia | ‘per Suez a disposizione se ci chiamano’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – La Micoperi, nota per la straordinaria operazione sulla nave da crociera, lavora nell’oil&gas: “Il settore petrolifero è stato colpito dalla crisi cinque anni fa e il colpo di grazia ce l’ha dato il Covid. Però da quest’anno, il nostro mercato sta ripartendo, stiamo lavorando in tutto il mondo”. Della storia della, dice Bartolotti, “mi è rimasto l’orgoglio di aver fatto qualche cosa che ha dimostrato al mondo intero che gli italiani possono fare qualcosa giudicato impossibile. In quel periodo eravamo additati come quelli che abbandonano la nave. Abbiamo ridato dignità alla nostra Nazione e agli italiani”. L'articolo CalcioWeb.