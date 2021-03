Ed Sheeran le lacrime al ritorno sul palco

(Di sabato 27 marzo 2021) Edtorna a cantare suldopo due settimane di isolamento, nell’evento tenuto il 24 marzo al concerto commemorativo per la scomparsa del discografico Michael Gudinski. Come è andato ilsul? Edil cantante dai capelli rossi è tornato sulall’evento della Rod Laver Arena di Melbourne. Il concerto, a cui hanno partecipato 7000 persone, era un omaggio per il discografico Michael Gudinski, grande amico dell’artista.per l’occasione ha deciso di portare suluna canzone inedita scritta durante la quarantena. Una chitarra e l’isolamento sono stati gli elementi base che l’hanno portato a scrivere un nuovo pezzo e poi scelto questo stesso per l’occasione. Altri artisti hanno presenziato tra questi ...

lovelyjessxx : Ed Sheeran + questa coreografia + l'interpretazione di Giulia e Samuele = io in una valle di lacrime. #Amici20

Ed Sheeran è scoppiato in lacrime sul palco della Rod Laver Arena di Melbourne, alla fine della sua commovente esibizione sulle note della sua nuova canzone intitolata "Visiting Hours". Un brano intimo... Il famoso cantante britannico, Ed Sheeran, torna a cantare dal vivo alla Rod Laver Arena di Melbourne: ma sul palco non riesce a trattenere le lacrime ...