Ecco i 19 punti per la ripartenza sostenibile. Non ignorate gli allarmi su clima e nuove pandemie – Lettera a Draghi di docenti ed esperti (Di sabato 27 marzo 2021) Lettera dei docenti per l’ambiente e salute* Egregio professor Mario Draghi, desideriamo condividere con Lei e i ministri impegnati qualche elemento di valutazione generale ed avanzare raccomandazioni e suggerimenti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo un gruppo di docenti, ricercatori ed esperti afferenti a diverse discipline accomunate dalle finalità di protezione sia degli ecosistemi e dell’ambiente in cui viviamo sia della salute umana e degli organismi viventi. Stiamo seguendo e studiando la pandemia dal suo arrivo e siamo preoccupati per il presente e per il futuro. Per questo, oltre a contribuire allo studio dei fenomeni collegati alla pandemia, siamo interessati alle elaborazioni ed alle scelte per la ripresa economica e sociale. Siamo consapevoli della necessità di affrontare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021)deiper l’ambiente e salute* Egregio professor Mario, desideriamo condividere con Lei e i ministri impegnati qualche elemento di valutazione generale ed avanzare raccomandazioni e suggerimenti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo un gruppo di, ricercatori edafferenti a diverse discipline accomunate dalle finalità di protezione sia degli ecosistemi e dell’ambiente in cui viviamo sia della salute umana e degli organismi viventi. Stiamo seguendo e studiando la pandemia dal suo arrivo e siamo preoccupati per il presente e per il futuro. Per questo, oltre a contribuire allo studio dei fenomeni collegati alla pandemia, siamo interessati alle elaborazioni ed alle scelte per la ripresa economica e sociale. Siamo consapevoli della necessità di affrontare la ...

