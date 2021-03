(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo giorno di difficoltà ad. Qui, unico caso in Campania, gli– legittimati dall’Ordinanza 11 del 25 marzo della Regione – sono stati verbalizzati dalla, per la seconda mattina consecutiva. Ogni verbale ammonta a 400 euro ;i 18 elevati sabato, 4 venerdì. L’-Confesercenti è stata presente sul posto con il coordinatore regionale Aniello Ciro Pietrofesa e con il presidente cittadino Confesercenti, Donato Santimone. Hanno allertato i Carabinieri. Con loro l’avvocato Gianluca Vocca. Il legale spiega: “L’accertamento è palesemente infondato ed illegittimo. La contestazione è contraddittoria in quanto è mossa nei riguardi dei, ritenuti responsabili di aver ...

Advertising

anteprima24 : ** #Eboli, Polizia Municipale multa operatori mercatali: Anva ricorre al Prefetto ** - salernotoday : Vedono la Polizia e tentano di fuggire: arrestati due fratelli ad Eboli per droga - ottopagine : Blitz antidroga della polizia: arrestati 2 fratelli #Eboli -

Ultime Notizie dalla rete : Eboli Polizia

anteprima24.it

Padre e figlio affetti dal Covid - 19 non rispettano la quarantena e vengono denunciati e multati due volte in quarantotto ore. L'episodio è accaduto addove gli agenti dellamunicipale, diretti dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri, hanno sorpreso per ben due volte i due uomini per strada dinanzi un supermercato dove si erano ...Scrive in una nota il portavoce comunale di Fratelli d'Italia a Reggio Emilia, Marco: 'Il servizio televisivo del giornalista Brumotti, di Striscia la notizia, non è una ...operazione di, ...Se a Salerno non sono stati problemi – con le aree mercatali presidiate dalla Polizia Municipale (in foto, quella di via Piave) -, ad Eboli invece c’è voluto l’intervento dell’Anva Confesercenti. L’as ...L’ingente quantitativo di droga, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato ai due fratelli un guadagno notevole ...