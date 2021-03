Earth hour: un'ora al buio per salvare il pianeta, l'evento globale del WWF (Di sabato 27 marzo 2021) Ricorre oggi, 27 marzo, l'Earth hour - l'Ora della Terra , l'evento globale del Wwf che culminer questa sera alle 20.30 con un'ora di buio per sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi sull'... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 27 marzo 2021) Ricorre oggi, 27 marzo, l'- l'Ora della Terra , l'del Wwf che culminer questa sera alle 20.30 con un'ora diper sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi sull'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Earth Hour #OradellaTerra, l'evento globale del Wwf che culminerà questa sera alle 20.30 con un'… - ElisaOrlandotti : RT @FunnyVegan: Alle 20.30 appuntamento con l'Earth Hour del @WWF e @WWFitalia per riportare l'attenzione sulla #crisiclimatica e sulla nec… - arcanodavvero : RT @Agenzia_Ansa: Oggi si celebra la Earth Hour #OradellaTerra, l'evento globale del Wwf che culminerà questa sera alle 20.30 con un'ora di… - arcocielo : RT @WWF_Roma: #Oggi 27 marzo su social e web @WWF si celebra l’Ora della #Terra #EarthHour2021.20,30: le luci si spengono in tutto il mondo… - GreenNewDeal_EU : RT @FunnyVegan: Alle 20.30 appuntamento con l'Earth Hour del @WWF e @WWFitalia per riportare l'attenzione sulla #crisiclimatica e sulla nec… -