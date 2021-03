Earth Hour 2021, l’amministrazione Melucci spegne per un’ora Palazzo di Città e piazza Ebalia (Di sabato 27 marzo 2021) Anche l’amministrazione Melucci sostiene la campagna Earth Hour 2021, lanciata a livello globale dal WWF.Dalle 20:30 alle 21:30 di sabato 27 marzo, Palazzo di Città e piazza Ebalia resteranno al buio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici. «Si tratta di un piccolo gesto – il commento del sindaco Rinaldo Melucci –, ma ricco di significati. La corretta gestione delle risorse energetiche, la riduzione dell’uso dei combustibili fossili e un consumo più consapevole sono obiettivi imprescindibili per cambiare paradigma. Il nostro Comune, impegnato nell’attuazione del piano di transizione economica, ecologica ed energetica “Ecosistema Taranto”, ha già iniziato questo percorso con azioni ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 27 marzo 2021) Anchesostiene la campagna, lanciata a livello globale dal WWF.Dalle 20:30 alle 21:30 di sabato 27 marzo,diresteranno al buio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici. «Si tratta di un piccolo gesto – il commento del sindaco Rinaldo–, ma ricco di significati. La corretta gestione delle risorse energetiche, la riduzione dell’uso dei combustibili fossili e un consumo più consapevole sono obiettivi imprescindibili per cambiare paradigma. Il nostro Comune, impegnato nell’attuazione del piano di transizione economica, ecologica ed energetica “Ecosistema Taranto”, ha già iniziato questo percorso con azioni ...

