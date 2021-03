E’ stato chiuso il sito News Republic, fuori uso anche l’app (Di domenica 28 marzo 2021) E’ stato chiuso il sito News Republic. Pochi mesi fa era circolata la notizia che il sito avrebbe smesso di funzionare nel giro di poco tempo. In questi giorni è arrivata la conferma e ora non è più possibile visitare il sito. fuori uso anche l’app, che ha lasciato i principali store. News Republic era un sito che comprendeva le principali notizie delle più importanti testate giornalistiche italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) E’il. Pochi mesi fa era circolata la notizia che ilavrebbe smesso di funzionare nel giro di poco tempo. In questi giorni è arrivata la conferma e ora non è più possibile visitare iluso, che ha lasciato i principali store.era unche comprendeva le principali notizie delle più importanti testate giornalistiche italiane. SportFace.

Advertising

Paolo52364232 : @MediasetTgcom24 QUELLO CHE È STATO CHIUSO FINO ADESSO NON HA FATO NESSUN RISULTATO? Perché il governo non ha il co… - meowtisse : RT @dleb_i: 1) è stato trattato come un animale chiuso in gabbia fin da quando era bambino, nessuno ne uscirebbe completamente sano di ment… - xsunlighter : RT @dleb_i: 1) è stato trattato come un animale chiuso in gabbia fin da quando era bambino, nessuno ne uscirebbe completamente sano di ment… - dleb_i : 1) è stato trattato come un animale chiuso in gabbia fin da quando era bambino, nessuno ne uscirebbe completamente… - UtherPe1 : Anche questa sera abbiamo chiuso la strada! Triste ed inutile primato quando sei stato l'unico della strada ad aprire -