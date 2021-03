“È nato il nuovo royal baby”: l’annuncio ufficiale da Palazzo (Di sabato 27 marzo 2021) nato il terzo figlio ‘royal’! Ed è un altro maschietto. Il lieto annuncio arriva direttamente dalla Casa Reale con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Palazzo. “L’ufficio del Maresciallo del Regno è lieto di annunciare che la Sua Altezza Reale, la Principessa Sofia ha dato alla luce un maschio sano, venerdì 26 marzo alle 11.19 al Danderyd Hospital”, si legge nel comunicato che precisa anche che mamma e bebè stanno bene. E così Sofia e Carlo di Svezia, che si sono sposati nel 2015 e hanno altri due figli, Alexander e Gabriel, rispettivamente di 4 e tre anni, sono diventati di nuovo genitori di un altro maschietto. l’annuncio della gravidanza, accompagnato da un ritratto in bianco e nero della coppia, era arrivato poco dopo la comunicazione della loro positività ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021)il terzo figlio ‘’! Ed è un altro maschietto. Il lieto annuncio arriva direttamente dalla Casa Reale con una notapubblicata sul sito del. “L’ufficio del Maresciallo del Regno è lieto di annunciare che la Sua Altezza Reale, la Principessa Sofia ha dato alla luce un maschio sano, venerdì 26 marzo alle 11.19 al Danderyd Hospital”, si legge nel comunicato che precisa anche che mamma e bebè stanno bene. E così Sofia e Carlo di Svezia, che si sono sposati nel 2015 e hanno altri due figli, Alexander e Gabriel, rispettivamente di 4 e tre anni, sono diventati digenitori di un altro maschietto.della gravidanza, accompagda un ritratto in bianco e nero della coppia, era arrivato poco dopo la comunicazione della loro positività ...

Ultime Notizie dalla rete : nato nuovo Roma, in porta si cambia: tutto su Musso con due jolly sul piatto ... a 26 anni, l'estremo difensore dell'Udinese e della nazionale argentina è pronto a un nuovo passo ... LOPEZ E OLSEN ? Ma è il club giallorosso che al momento appare in vantaggio sul ragazzo nato a San ...

Finaz racconta Erriquez e la Bandabardò: 'Volevamo contrastare l'orrore col sorriso' Io in quel periodo non abitavo a Firenze, vivevo tra Volterra, dove sono nato, e Pisa, dove ... Ricordo benissimo il momento in cui si fece avanti per chiedermi di avviare un nuovo progetto assieme. ...

Royal Family, nato nuovo Royal Baby: regina Elisabetta di nuovo bisnonna Affaritaliani.it Stefano Mondati nuovo segretario del Pd Anguillara Il 24 Marzo l’assemblea degli iscritti al Partito Democratico di Anguillara riunita in una sessione digitale molto partecipata ha eletto all’unanimità Stefano Mondati come nuovo segretario di Circolo.

Un albero per ogni nuovo nato . Nella frazione di San Firmano, a Montelupone, sono state messe a dimora sei piante, di una certa grandezza, ai cui rami sono state appese delle targhette in legno con scritti i nomi dei bambini. "Un ...

