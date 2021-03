È nata Vittoria | la figlia di Chiara Ferragni e Fedez | ma sapete quanto costa il passeggino della piccola? Non crederete ai vostri occhi

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 marzo 2021)Lucia, la secondadi, èil 23 marzo 2021 e, nonostante abbia solo pochi giorni di vita, viene già considerata unastar. È da quando i genitori hanno condiviso sui social la sua prima foto post-parto che non si fa altro che parlare di lei, del significato del nome e degli adorabili look griffati e coordinati a quellimamma influencer. Ora è tora casa e, oltre ad aver incontrato per la prima volta il fratellino Leone, ha ricevuto anche una mini festa di benvenuto in gran stile con palloncini colorati, maxi gonfiabili a tema e una miriade di omaggi floreali. La cosa particolare è che la neovanta già una collezione di ...