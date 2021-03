Due panini per celebrare i sapori della Sicilia (Di sabato 27 marzo 2021) Panino Siciliano con sarde a beccafico. Ricetta tratta da “panini di Sicilia” di Elisia Menduni, foto di Alberto Blasetti (Giunti). FIG BAIT Ingredienti: 1 panino casereccio, 180 g sarde a beccafico, 1 pomodoro da insalata, insalata iceberg, olio evo, sale. Per le sarde a beccafico (x 4): 300 g sarde fresche150 g pangrattato20 g uva sultanina20 g pinoli1 acciuga dissalata1/2 bicchiere di Marsala secco1 spicchio d’aglio rossolimone, aranciapoche foglie d’alloroprezzemoloolio evo, sale, pepe. Procedimento Mettete l’uva a mollo nel Marsala per un’ora. Pulite le sarde, privatele di testa e lisca centrale e apritele a libro. Tostate il pangrattato in padella con olio, un’acciuga e lo spicchio d’aglio. Poi aggiungete altro olio: fatelo amalgamare finché il pane l’avrà assorbito del tutto e sarà ben tostato. ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 marzo 2021) Paninono con sarde a beccafico. Ricetta tratta da “di” di Elisia Menduni, foto di Alberto Blasetti (Giunti). FIG BAIT Ingredienti: 1 panino casereccio, 180 g sarde a beccafico, 1 pomodoro da insalata, insalata iceberg, olio evo, sale. Per le sarde a beccafico (x 4): 300 g sarde fresche150 g pangrattato20 g uva sultanina20 g pinoli1 acciuga dissalata1/2 bicchiere di Marsala secco1 spicchio d’aglio rossolimone, aranciapoche foglie d’alloroprezzemoloolio evo, sale, pepe. Procedimento Mettete l’uva a mollo nel Marsala per un’ora. Pulite le sarde, privatele di testa e lisca centrale e apritele a libro. Tostate il pangrattato in pacon olio, un’acciuga e lo spicchio d’aglio. Poi aggiungete altro olio: fatelo amalgamare finché il pane l’avrà assorbito del tutto e sarà ben tostato. ...

Advertising

mandvzukic : ahahahaha ero la bambina che veniva presa in giro perché cicciona e che tornava a casa e si mangiava due panini con… - emrato : @ilCallista @Loden_Mcjohn Maiale di cinta senese sottovuoto, panini da scaldare in forno e due salse artigianali - Michele77923129 : Ma hanno di Maio e Libia ora ci pensa lui lo voglio proprio vedere gli porta due bibite due panini come faceva San… - ryuijne : le guanciotte enormi con le fossette ha due ?? al posto delle guance due panini soffici ripieni sono stanca - theophhania : @nerilefou Ehehe due panini!! Io sono un panino alla marmellata ?? -