Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano, si tratta di una rapina finita male. La vittima è accusato di omicidio volontario (Di sabato 27 marzo 2021) Due cadaveri sono stati trovati in strada nel Napoletano. Si tratta quella di una rapina finita male. VILLARICCA (NAPOLI) – Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano. La tragica scoperta è stata fatta nella serata di venerdì 26 marzo da una pattuglia della polizia municipale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, uno dei due uomini era riverso accanto ad una Smart schiacciata contro un muro. A distanza di una ventina di metri un secondo corpo senza vita, molto probabilmente caduto da una moto di grossa cilindrata. A terra c’erano anche una pistola e un rolex. Indagini in corso La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo. La svolta ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Duesono statiinnel. Siquella di una. VILLARICCA (NAPOLI) – Dueinnel. La tragica scoperta è stata fatta nella serata di venerdì 26 marzo da una pattuglia della polizia municipale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, uno dei due uomini era riverso accanto ad una Smart schiacciata contro un muro. A distanza di una ventina di metri un secondo corpo senza vita, molto probabilmente caduto da una moto di grossa cilindrata. A terra c’erano anche una pistola e un rolex. Indagini in corso La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo. La svolta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due persone sono morte tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Trovati una pistola ed un orologio Rolex. L'ipotesi… - SaracomemeSara : - _Perla_Nera_ : RT @andreasso1951: Insegue e sperona i due rapinatori, indagato per omicidio - Campania - - andreasso1951 : Insegue e sperona i due rapinatori, indagato per omicidio - Campania - - Erosartman : Ha fatt buon! Tutta la mia stima e la mia solidarietà! ???????????? Insegue e sperona i due rapinatori, indagato per omi… -

Ultime Notizie dalla rete : Due cadaveri Rapinatori morti, vittima indagata per omicidio A terra i cadaveri di due pregiudicati: Ciro Chirollo, 30 anni, e Domenico Romano, 40 anni, entrambi di Sant'Antimo. Greco, che ieri sera dopo aver speronato lo scooter ed esser finito con la Smart ...

Cadaveri trovati in strada nel napoletano, interrogato conducente auto ... due uomini a bordo di uno scooter - riferisce l' Ansa - hanno prima rapinato con la minaccia di ... Cadaveri trovati in strada nel napoletano - foto Ansa In queste ore è stato interrogato dagli ...

Risolto il giallo dei due cadaveri trovati in strada nel Napoletano AGI - Agenzia Italia Lucca: trovato morto Moreno Galliani, concessionario Opel scomparso. Cadavere nella scarpata Il cadavere dell’uomo, titolare delle concessionarie Opel Autotecnica a Lucca, Viareggio e a Borgo a Buggiano (Pistoia), è stato trovato in una scarpata in un bosco a Villa Basilica, non lontano da ...

Vladimir Luxuria e Imma Battaglia, triste appello: “Diamo degna sepoltura” Imma Battaglia e Vladimir Luxuria fanno un triste appello: "Diamo degna sepoltura a Luigi e Alessandro" Vladimir Luxuria e Imma Battaglia in queste ore ...

A terra idipregiudicati: Ciro Chirollo, 30 anni, e Domenico Romano, 40 anni, entrambi di Sant'Antimo. Greco, che ieri sera dopo aver speronato lo scooter ed esser finito con la Smart ......uomini a bordo di uno scooter - riferisce l' Ansa - hanno prima rapinato con la minaccia di ...trovati in strada nel napoletano - foto Ansa In queste ore è stato interrogato dagli ...Il cadavere dell’uomo, titolare delle concessionarie Opel Autotecnica a Lucca, Viareggio e a Borgo a Buggiano (Pistoia), è stato trovato in una scarpata in un bosco a Villa Basilica, non lontano da ...Imma Battaglia e Vladimir Luxuria fanno un triste appello: "Diamo degna sepoltura a Luigi e Alessandro" Vladimir Luxuria e Imma Battaglia in queste ore ...