Dua Lipa | ‘Future Nostalgia’ un anno dopo | “La versione migliore di me stessa”

(Di sabato 27 marzo 2021) Oggi si festeggia undall’uscita ufficiale del secondo album di Dua, “Future Nostalgia“. Quest’ultimo infatti è uscito il 27 marzo 2020, dunque nei primissimi giorni di quello che abbiamo imparato a definire lockdown. Che piaccia o meno, parliamo senz’altro di una delle colonne sonore che hcaratterizzato lo scorsoe più nello specifico del periodo che ci ha visti approcciare con le difficoltà pandemiche. Le sua atmosfere dance, ispirate ad un sound nostalgico appunto, sono state capaci di accompagnare il nostro workout casalingo, distraendoci per quanto possibile dalla tragedia che si consumava in tutto il mondo. “Future Nostalgia” in effetti contiene delle hit di altissimo livello, capaci di proiettare Duatra le pop star di maggior successo in tutto il mondo. Partendo dalla ...

Advertising

Bookszine : Radio iQdB - il blog tra musica e parole de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno: Dua Lipa - We're Good (… - DXFENCVLESS : aiutatemi quanti album ha fatto dua lipa? - ciaosonoade : @HEV4NG3L arctic moneys, billie,1d ( anche i ragazzi in particolare), dua lipa, taylor, ariana, ashe,doja, e poi boh - dreamofvshawn : RT @DXFENCVLESS: voglio iniziare ad ascoltare dua lipa aiutatemi e ritwittate così arriva a più gente - cherryxrora_ : @louxcorvline ALLORA SMETTILA CHE IO STO PARLANDO DI DUA LIPA MI SONO ROTTA IL CAZZO -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa

Grazia

Secondo i dati EarOne, al quarto posto è stabile Right Now di Sophie and The Giants che precede, La genesi del tuo colore di Irama , We're Good die Dieci di Annalisa . ...Tantissimi gli auguri ricevuti tra cui quelli diche scrive 'Congrats guys!!!! So happy for you' e di Simona Ventura, oltre che delle sorelle di Chiara. Fedez, il marito di Chiara e papà ...Appena l’ha comunicato, qualcuno l’ha accusata di aver copiato Chiara Ferragni, che qualche giorno fa ha dato alla luce la sua bambina ...«La nostra Vittoria»: così Chiara Ferragni su Instagram annuncia la nascita della sua secondogenita Vittoria. Tantissimi gli auguri ricevuti tra cui quelli di Dua Lipa e di Simona Ventura. Tre giorni.