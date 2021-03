Drusilla Gucci e la casa dell’orrore | il racconto

Leggi su kronic

(Di sabato 27 marzo 2021) Una dei naufraghi presenti attualmente sull’Isola dei Famosi è. Andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla sua(Instagram)Già dalle prime settimane dall’inizio del noto reality show, si può affermare che il seguito da parte dei telespettatori è altissimo. Nonostante vadano in onda due puntate a settimana infatti, il lunedì e il giovedì, il pubblico danon accenna a diminuire, anzi, tutt’altro. Gran parte del merito va dato sia alla conduttrice Ilary Blasi ma anche ai suoi tre opinionisti, i quali sono in grado di mantenere vivo l’interesse verso la trasmissione. Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini infatti, seppur provenienti da mondi diversi, hanno in comune delle personalità esuberanti, formando così un trio ...