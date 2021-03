Draghi: “Mezzo milione di vaccini al giorno ad aprile” (Di sabato 27 marzo 2021) In conferenza stampa da Palazzo Chigi, Mario Draghi, ha dichiarato che, se l’Europa non darà segnali di svota, l’Italia è pronta a fare da sola per quanto riguarda i vaccini. Inoltre ha affermato che Sputnik: “Se tutto va bene sarà disponibile dal secondo semestre”. Poi il presidente ha spiegato che, per quanto riguarda il Consiglio Europeo: “il criterio enunciato dalla commissione è in parte una modifica del criterio precedente. Prima l’unico requisito per lo stop all’export di un certo vaccino era il non rispetto del contratto da parte di una società. Ieri la commissione ha allargato il criterio introducendo le parole proporzionalità e reciprocità. Conta anche cosa fa il Paese verso cui un vaccino è diretto, ovvero se consente o meno le esportazioni. La proporzionalità è un criterio più sottile, riguarda la spedizione di vaccini ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 marzo 2021) In conferenza stampa da Palazzo Chigi, Mario, ha dichiarato che, se l’Europa non darà segnali di svota, l’Italia è pronta a fare da sola per quanto riguarda i. Inoltre ha affermato che Sputnik: “Se tutto va bene sarà disponibile dal secondo semestre”. Poi il presidente ha spiegato che, per quanto riguarda il Consiglio Europeo: “il criterio enunciato dalla commissione è in parte una modifica del criterio precedente. Prima l’unico requisito per lo stop all’export di un certo vaccino era il non rispetto del contratto da parte di una società. Ieri la commissione ha allargato il criterio introducendo le parole proporzionalità e reciprocità. Conta anche cosa fa il Paese verso cui un vaccino è diretto, ovvero se consente o meno le esportazioni. La proporzionalità è un criterio più sottile, riguarda la spedizione di...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Mezzo Indice di contagiosità in discesa, ma non basta: Italia chiusa fino a maggio ...in Italia Il bicchiere mezzo pieno è nell' Rt nazionale che scende da 1,16 a 1,08 , mentre il numero di casi settimanali ogni 100 mila abitanti passa da 250 a 240 contagi. E come ha detto Draghi il ...

Zona rossa, scuola, vaccini: le parole di Draghi Io posso rassicurare che tutti gli italiani avranno le dosi', dice, aggiungendo: 'L'obiettivo del mezzo milione di dosi in aprile comincia a vedersi con più probabilità'. Draghi replica poi alle ...

Draghi sgancia l'eurobond nel mezzo del Consiglio Formiche.net Medici no vax, è lite Amati-Zullo L’Ordine: «Ora l’Asl ci dia i nomi» Infine, secondo il report pubblicato dal governo Draghi, in Puglia su 140mila operatori sanitari, i vaccinati con almeno la prima dose sono 110.517, quindi ci sono quasi 30mila che non si sono ...

Draghi: “Interverremo su operatori no vax. Scuola riapre fino alla prima media” “Il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato”, ha spiegato il premier ITALIA – Il decreto per eliminare il rischio di operatori sanitari non vaccinati. Il ritorno a scuola in pre ...

