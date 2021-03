Dove ascoltare Musica Lo-Fi | ideale per studiare | lavorare o rilassarsi

Leggi su navigaweb

(Di sabato 27 marzo 2021) Per chi non la conoscesse, il generele Lo-fi, che in inglese sta per low fidelity ed in italiano per bassa fedeltà, si riferisce ad un ascolto che sembra dal vivo,le imperfezioni sono volutamente udibili, un po' come avveniva una volta anche con le registrazioni su cassette. A differenza delle registrazioni audio ad alta fedeltà, i brani dia bassa fedeltà utilizzano mormorii, distorsioni e altri rumori di sottofondo. Mentre ogni genere può essere registrato in modalità Lo-fi, quando oggi si cercaLo-Fi si vogliono trovare ritmi chill-out oelettronica caratterizzata da ritmi lenti, bassi profondi e melodie per lo più ripetute che èper, scrivere, dipingere o concentrarsi. Secondo alcuni ...