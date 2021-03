Dopo Pasqua 5,3 milioni di studenti in presenza. Già da martedì 687mila tornano in classe nel Lazio (Di sabato 27 marzo 2021) E' quanto emerge da uno studio di Tuttoscuola, secondo cui tra loro 3,1 milioni frequentano scuole dell'infanzia, scuole primarie e il primo anno di secondaria di I grado anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Per la stessa ragione potranno tornare nelle istituzioni educative, indipendentemente dal colore della regione, i bambini dei nidi d'infanzia Leggi su rainews (Di sabato 27 marzo 2021) E' quanto emerge da uno studio di Tuttoscuola, secondo cui tra loro 3,1frequentano scuole dell'infanzia, scuole primarie e il primo anno di secondaria di I grado anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Per la stessa ragione potranno tornare nelle istituzioni educative, indipendentemente dal colore della regione, i bambini dei nidi d'infanzia

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Pasqua Scuola, dopo Pasqua oltre 5 milioni di studenti torneranno in presenza Secondo i calcoli di Tuttoscuola, nei giorni successivi alle vacanze pasquali, 5,3 milioni di alunni saranno regolarmente tra i banchi. Sono il 62,3% (sei su dieci) degli 8,5 milioni di studenti ...

Scuola, 5,3 mln in classe dopo Pasqua 10.49 Scuola, 5,3 mln in classe dopo Pasqua Dopo le vacanze di Pasqua saranno 5,3 milioni gli studenti che seguiranno le lezioni in presenza a scuola. Si tratta del 62,3% (sei su dieci) degli 8,5 milioni di alunni. Tra loro 3,1 ...

Le restrizioni in vigore fino a dopo Pasqua Il Post Coronavirus, la Campania punta alla zona arancione dopo Pasqua: c'è una data nel mirino Dopo Pasqua, cambieranno nuovamente i colori delle regioni in Italia e la Campania spera di passare da zona rossa a zona arancione. Dopo Pasqua, cambieranno nuovamente i colori delle regioni in Italia ...

Ultim’Ora: Zona rossa rafforzata a Taranto, misure estese a dopo Pasqua: vietati assembramenti all’esterno... L’ordinanza sindacale n. 11, firmata ieri dal primo cittadino Rinaldo Melucci e valida da oggi sabato 27 marzo fino al prossimo martedì 6 aprile, dopo Pasqua, conferma le misure in vigore e ne ...

