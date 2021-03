Domenica In: le anticipazioni della puntata del 28 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) Nella Domenica pomeriggio di Rai Uno, a partire dalla 14:00, andrà in onda un’altra puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier Dopo la puntata di Domenica scorsa che ha fatto il giro dei social grazie al momento di ilarità e di risate tra la conduttrice e Matilda De Angelis, Domenica 28 marzo andrà in onda la 29^ puntata di ‘Domenica In’, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, condotta da Mara Venier e con la regia di Flavia Unfer. Anche per questa Domenica, Mara Venier avrà tanti ospiti, alcuni presenti in studio e altri in collegamento nel rispetto delle restrizioni anticovid. A proposito di coronavirus, “Domenica In” si aprirà proprio con l’approfondimento sulla campagna vaccinazione ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 marzo 2021) Nellapomeriggio di Rai Uno, a partire dalla 14:00, andrà in onda un’altradiIn, condotta da Mara Venier Dopo ladiscorsa che ha fatto il giro dei social grazie al momento di ilarità e di risate tra la conduttrice e Matilda De Angelis,28andrà in onda la 29^di ‘In’, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, condotta da Mara Venier e con la regia di Flavia Unfer. Anche per questa, Mara Venier avrà tanti ospiti, alcuni presenti in studio e altri in collegamento nel rispetto delle restrizioni anticovid. A proposito di coronavirus, “In” si aprirà proprio con l’approfondimento sulla campagna vaccinazione ...

Advertising

d_carella : RT @tgrregioneuropa: Domenica #28Marzo 11.29 #oralegale la nuova puntata su @RaiTre e @RaiPlay. Anticipazioni sul sommario sono sul sito di… - Angy92966493 : #EXROSMELLO ma per curiosità chi ha fatto girare questa cosa della d'urso vi fate mille film sul nulla le anticip… - tuttopuntotv : Domenica Live, anticipazioni e ospiti puntata domenica 28 marzo 2021 #pomeriggio5 #DomenicaLive - durso_club : RT @pomeriggio5: Come tutti i venerdì a #Pomeriggio5 ecco le anticipazioni di @domenicalive e @livenoneladurso! ?? - pomeriggio5 : Come tutti i venerdì a #Pomeriggio5 ecco le anticipazioni di @domenicalive e @livenoneladurso! ?? -