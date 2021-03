Domenica 28 marzo torna l’ora legale | lancette un’ora avanti

(Di sabato 27 marzo 2021): il passaggio dalsolare alavverrà nella notte tra sabato edell’orologiodiNella notte tra sabato 2728torneràdell’orologio quindidi. Di conseguenza, si dormiràin meno ma si guadagneràdi luce in più la sera.va a sostituiresolare che tornerà di nuovo ad ottobre. In Italia il cambio esiste dal 1916: fu adottata nel corso della Prima ...

... presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata delle qualificazioni mondiali BUCAREST - Domani sera,28, alle ...Si comincia28: la celebrazione eucaristica delladelle Palme sarà trasmessa alle ore 10.30 in diretta dal Duomo di Candiana (Pd), sul canale YouTube della Diocesi di Padova e ...L’emittente della Cei, in collaborazione con Vatican Media, trasmette le seguenti dirette con Papa Francesco: domenica 28 marzo alle ore 10.30 la Santa Messa delle Palme e alle 12 la recita ...Anche nel 2021 torna l'ora legale: giornate "più lunghe" con le lancette spostate in avanti di un'ora. Ma ecco quando bisogna farlo. Ovviamente la "lunghezza" delle giornate si riferisce unicamente al ...