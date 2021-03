Domanda ATA graduatorie terza fascia, cosa fare se il punteggio del 2017 inserito è sbagliato. FAQ Ministero (Di sabato 27 marzo 2021) Siamo nella fase di compilazione delle domande ATA terza fascia valide per il triennio 2021/23: numerosi i dubbi sul modo di procedere in piattaforma. Quasi giornalmente il Ministero interviene con specifiche FAQ in aiuto degli aspiranti. Una FAQ specifica la differenza di punteggio tra i fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Siamo nella fase di compilazione delle domande ATAvalide per il triennio 2021/23: numerosi i dubbi sul modo di procedere in piattaforma. Quasi giornalmente ilinterviene con specifiche FAQ in aiuto degli aspiranti. Una FAQ specifica la differenza ditra i fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio. L'articolo .

