Dogana, Festa lancia la "bomba": l'archistar sarà Massimiliano Fuksas (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – "Non è stato facile convincerlo ma rivendico con orgoglio questo successo. Ho l'onore di annunciare che il nostro nuovo l'archistar è Massimiliano Fuksas". E' l'annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che in una diretta Facebook da Piazza Amendola annuncia l'archistar per la ristrutturazione della Dogana. "E' uno dei nomi più importanti al mondo che fa onore all'Italia – ammette la fascia tricolore del capoluogo – i ho lavorato con pazienza, insistenza, decisione. Non volevo un nome semplice. Ho pensato in grande perché voglio che Avellino sia conosciuta a livello internazionale". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

