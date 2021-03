“Disuguaglianze nostrane”

Leggi su ilparagone

(Di sabato 27 marzo 2021) di Lorenza Morello presidente nazionale APM Mario Draghi, nel discorso al Senato per la fiducia al governo, ha citato i dati (studio della Banca d’Italia) relativi alla disuguaglianza, misurati utilizzando l’indice Gini (Corrado Gini Motta di Livenza, 23 maggio 1884, Roma, 13 marzo 1965 – è stato uno statistico, economista e sociologo italiano). L’indice di Gini è l’indicatore, riconosciuto internazionalmente, per misurare la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza: il suo valore, in percentuale, varia fra 0 (massimo della equi-distribuzione) e 100 (massimo della concentrazione: un individuo controlla tutta la ricchezza nazionale). In Italia si è registrato un aumento dell’indice Gini dal 34,8% del 2019 al 36,5% nel primo trimestre 2020 e al 41,1% nel secondo trimestre 2020. In pratica la pandemia Covid-19 ha evidenziato un aumento della, già preoccupante, ...