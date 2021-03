Diritti tv, serviranno tre abbonamenti per vedere Serie A e Champions League: Sky, DAZN e Amazon (Di sabato 27 marzo 2021) La giornata di ieri è stata storica per il mondo del calcio, DAZN si è infatti assicurata i Diritti tv del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. Secondo le prime indicazioni il costo dell’abbonamento dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 euro al mese. Non ci sarà più il decoder, basterà scaricare l’app per assistere alle partite su smartphone, pc, tv tablet e anche consolle di gioco. DAZN potrà trasmettere in diretta ed in esclusiva le 10 partite di ogni giornata, più tre in co-esclusiva. La notizia non ha fatto fare i salti di gioia ai tifosi che dovranno attivare tre abbonamenti per vedere tutte le partite tra Serie A e Champions League. Tre abbonamenti per Serie A e ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) La giornata di ieri è stata storica per il mondo del calcio,si è infatti assicurata itv del campionato diA per il triennio 2021-2024. Secondo le prime indicazioni il costo dell’abbonamento dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 euro al mese. Non ci sarà più il decoder, basterà scaricare l’app per assistere alle partite su smartphone, pc, tv tablet e anche consolle di gioco.potrà trasmettere in diretta ed in esclusiva le 10 partite di ogni giornata, più tre in co-esclusiva. La notizia non ha fatto fare i salti di gioia ai tifosi che dovranno attivare trepertutte le partite traA e. TreperA e ...

