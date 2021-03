Diritti tv Serie A, DAZN batte Sky: svelati costi e orari del nuovo pacchetto (Di sabato 27 marzo 2021) Diritti TV Serie A – Nella giornata di ieri è arrivata una notizia importante che segna la svolta nella Serie A. Niente più Diritti tv a Sky, DAZN batte la concorrenza. Infatti, i Diritti tv della Serie A del prossimo triennio 2021-2024 sono stati assegnati a DAZN che ha battuto la concorrenza di Sky. Così ha deciso l’assemblea dei club. DAZN vince con ben 16 voti favorevoli su 20. Diritti tv Serie A, ecco quanto costerà DAZN A eliminare gli ultimi dubbi è intervenuta a l’Ansa l’amministratrice delegata dell’emittente, Veronica Diquattro. “Cosa cambia per l’utente? Semplice, l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 marzo 2021)TVA – Nella giornata di ieri è arrivata una notizia importante che segna la svolta nellaA. Niente piùtv a Sky,la concorrenza. Infatti, itv dellaA del prossimo triennio 2021-2024 sono stati assegnati ache ha battuto la concorrenza di Sky. Così ha deciso l’assemblea dei club.vince con ben 16 voti favorevoli su 20.tvA, ecco quanto costeràA eliminare gli ultimi dubbi è intervenuta a l’Ansa l’amministratrice delegata dell’emittente, Veronica Diquattro. “Cosa cambia per l’utente? Semplice, l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di ...

