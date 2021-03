DIRETTA MotoGP, GP Qatar 2021 LIVE: griglia di partenza. Fantastica pole di Bagnaia, 4° Valentino Rossi! (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Domani la gara scatterà alle 19.00. Valentino Rossi è molto contento e va ad abbracciare Bagnaia. 18.49 Franco Morbidelli continua a fare molta fatica con le gomme soft: non sarà una gara semplice partendo dalla settima piazza, anche se il passo del romano è buono. 18.48 Valentino Rossi non aveva brillato per tutta la giornata, poi al momento giusto ha trovato la zampata del campione. E chissà che domani non possa andare persino oltre… 18.47 La Ducati ama il circuito di Losail, Bagnaia si è superato. Domani però il centauro italiano dovrà fare i conti con una Yamaha agguerritissima: Quartararo e soprattutto Vinales hanno impressionato in FP4 con un passo notevole. 18.43 Prima pole-position in carriera in ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Domani la gara scatterà alle 19.00.Rossi è molto contento e va ad abbracciare. 18.49 Franco Morbidelli continua a fare molta fatica con le gomme soft: non sarà una gara semplice partendo dalla settima piazza, anche se il passo del romano è buono. 18.48Rossi non aveva brillato per tutta la giornata, poi al momento giusto ha trovato la zampata del campione. E chissà che domani non possa andare persino oltre… 18.47 La Ducati ama il circuito di Losail,si è superato. Domani però il centauro italiano dovrà fare i conti con una Yamaha agguerritissima: Quartararo e soprattutto Vinales hanno impressionato in FP4 con un passo notevole. 18.43 Prima-position in carriera in ...

