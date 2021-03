DIRETTA F1, FP3 GP Bahrain 2021 LIVE: Verstappen sfida Hamilton per la pole, Ferrari vuole stupire (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 In questa lotta sul filo dei decimi, la Ferrari spera di emergere con Charles Leclerc ed il nuovo innesto Carlos Sainz a caccia delle prime tre file. Il venerdì è stato abbastanza incoraggiante in tal senso per la scuderia di Maranello, che dovrà comunque massimizzare al 100% la performance pura della SF21 per avere la meglio sugli altri team del midfield come McLaren, Aston Martin, Alpine e AlphaTauri. 12.42 Si profila sulla carta un bel duello per la pole tra Mercedes (soprattutto con Hamilton) e Verstappen, mentre alle loro spalle c’è grandissima incertezza sui possibili valori in campo. Sarà sicuramente battaglia per entrare in Q3 e per ottenere il miglior piazzamento possibile in griglia. 12.39 L’impressione però è che Max ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 In questa lotta sul filo dei decimi, laspera di emergere con Charles Leclerc ed il nuovo innesto Carlos Sainz a caccia delle prime tre file. Il venerdì è stato abbastanza incoraggiante in tal senso per la scuderia di Maranello, che dovrà comunque massimizzare al 100% la performance pura della SF21 per avere la meglio sugli altri team del midfield come McLaren, Aston Martin, Alpine e AlphaTauri. 12.42 Si profila sulla carta un bel duello per latra Mercedes (soprattutto con) e, mentre alle loro spalle c’è grandissima incertezza sui possibili valori in campo. Sarà sicuramente battaglia per entrare in Q3 e per ottenere il miglior piazzamento possibile in griglia. 12.39 L’impressione però è che Max ...

