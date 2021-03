Diego Ulissi: “Miocardite di origine virale. Tornerò al GP Indurain. Giro d’Italia? Solo da protagonista” (Di sabato 27 marzo 2021) Diego Ulissi si è lasciato alle spalle la Miocardite che lo ha fermato per tutto l’inverno, costringendolo a un’operazione con la paura di dovere appendere la bicicletta al chiodo per sempre. Il ciclista è guarito e ora è pronto per fare il suo ritorno in gara: sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, sarà impegnato al GP Indurain in Spagna. Il toscano si è soffermato su quanto ha provato nell’ultimo periodo in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Sono stati mesi molto difficili. Non avrei mai immaginato alla fine del Giro d’Italia, chiuso con due tappe vinte, che potesse succedermi una cosa così“. Alla domanda se potrà tornare sui livelli di prima risponde in tutta sincerità: “Sì, non ci sono contro-indicazioni in tal senso. Sono stati effettuati tutti i controlli necessari ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)si è lasciato alle spalle lache lo ha fermato per tutto l’inverno, costringendolo a un’operazione con la paura di dovere appendere la bicicletta al chiodo per sempre. Il ciclista è guarito e ora è pronto per fare il suo ritorno in gara: sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, sarà impegnato al GPin Spagna. Il toscano si è soffermato su quanto ha provato nell’ultimo periodo in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Sono stati mesi molto difficili. Non avrei mai immaginato alla fine del, chiuso con due tappe vinte, che potesse succedermi una cosa così“. Alla domanda se potrà tornare sui livelli di prima risponde in tutta sincerità: “Sì, non ci sono contro-indicazioni in tal senso. Sono stati effettuati tutti i controlli necessari ...

Ultime Notizie dalla rete : Diego Ulissi Elisa Longo Borghini prima nella graduatoria dell'Unione ciclistica internazionale In campo maschile Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) con 931 punti è 27°, ma secondo degli italiani preceduto da Diego Ulissi 15° al mondo. La graduatoria maschile vede in testa due sloveni, nell'...

Ranking mondiale, podio tricolore di Ballerini Lo precedono Diego Ulissi (15° al mondo) e Filippo Ganna (27°). Ciclismo femminile Ballerini, ma non soltanto. Nella graduatoria femminile ha iniziato ad affacciarsi anche la marianese Greta ...

DIEGO ULISSI HA IL VIA LIBERA, TORNA ALLE CORSE IL 3 APRILE TUTTOBICIWEB.it Elisa Longo Borghini prima nella graduatoria dell’Unione ciclistica internazionale VCO - 27-03-2021 - Dopo la Milano-Sanremo, la più importante e famosa corsa ciclistica italiana di un solo giorno, andata in scena lo scorso fine settimana, l’UCI - Unione ciclistica internazion ...

Ranking mondiale, podio tricolore di Ballerini Grande balzo del canturino Davide Ballerini, nel ranking mondiale dell’Uci, l’Unione ciclistica internazionale. L’aggiornamento è stato pubblicato dopo la Milano-Sanremo, la “classicissima” andata in ...

