Di Maio e la Farnesina, metamorfosi del "brutto anatroccolo" (Di sabato 27 marzo 2021) È la mattina del 2 febbraio 2018, il clima è insolitamente mite a Roma. Luigi Di Maio, cravatta granata e completo blu notte, varca le porte di un antico palazzo nella periferia ovest di Roma, fino al 1655 residenza estiva dei papi, oggi sede della Link campus University. È il giorno in cui un anonimo ateneo privato di Roma inizia a farsi strada nelle cronache politiche come la casa dei cervelli a 5 stelle (una sua professoressa, Elisabetta Trenta, di lì a poco diventerà ministra della Difesa), ma è soprattutto il giorno nel quale l'allora capo politico 5 stelle prese l'agenda-meetup della politica estera, la appallottolò come un vecchio foglio di giornale, e la buttò nel cestino. In un mondo che consuma voracemente trasformazioni e svolte e in un paese generalmente con la memoria corta oggi sembra tutto normale. Eppure all'epoca fece sobbalzare sulle sedie il mondo ...

