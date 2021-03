De Petris (Leu): 'Assurde le richieste della Lega sulle riaperture' (Di sabato 27 marzo 2021) Fortunatamente c'è anche chi contesta le Assurde prese di posizione del Bolsonaro italiano sulle riaperture: con un trend del genere dovremo rinchiuderci e insistere solamente con i vaccini. La ... Leggi su globalist (Di sabato 27 marzo 2021) Fortunatamente c'è anche chi contesta leprese di posizione del Bolsonaro italiano: con un trend del genere dovremo rinchiuderci e insistere solamente con i vaccini. La ...

De Petris (Leu): 'Assurde le richieste della Lega sulle riaperture' La capogruppo di Leu Loredana De Petris critica le prese di posizione di Salvini, che nel frattempo sta giocando contro il governo di cui fa parte: 'Anche oggi i dati della pandemia ci dicono che la ...

Vaccino: De Petris (Leu), urgente impegno Europa per sospensione brevetti Roma, 25 mar 16:09 - La deroga alla normativa Trips in materia di brevetti e proprietà intellettuale sui vaccini "è esigenza essenziale e prioritaria per sconfiggere...

De Petris (LeU): "Nessun licenziamento per l'organico Covid. Una conquista che ci dà ragione"

Ambiente e animali in Costituzione, il Senato fa il primo passo. La Lega vota contro Secondo la LAV è stato fatto un «Primo importante passo per il riconoscimento degli animali e dell'ambiente nella Costituzione e della potestà esclusiva

La capogruppo di Leu Loredana De Petris critica le prese di posizione di Salvini, che nel frattempo sta giocando contro il governo di cui fa parte: 'Anche oggi i dati della pandemia ci dicono che la ...' Roma, 25 mar 16:09 - La deroga alla normativa Trips in materia di brevetti e proprietà intellettuale sui vaccini "è esigenza essenziale e prioritaria per sconfiggere..." Secondo la LAV è stato fatto un «Primo importante passo per il riconoscimento degli animali e dell'ambiente nella Costituzione e della potestà esclusiva