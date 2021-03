De Luca: “La provincia di?Salerno sarà all’avanguardia nell’edilizia scolastica” (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis “Con il Decreto Ministeriale per la ripartizione dei fondi stanziati dall’ultima Legge di Bilancio per l’edilizia scolastica degli istituti di secondo grado sono stati assegnati, alla provincia di Salerno, 46 milioni di euro; 20 milioni sono già disponibili e saranno utilizzati per 50 interventi in altrettanti plessi scolastici del territorio, gli ulteriori 26 milioni serviranno invece per la realizzazione di nuove strutture all’interno degli istituti già esistenti”. Lo ha annunciato, nella sede del Partito Democratico a Salerno, il deputato Dem Piero De Luca che ha preso parte, insieme con presidente della provincia stanziati alla provincia. “Nella città di Salerno – ha aggiunto Piero De Luca – saranno attuati complessivamente 15 interventi. Queste risorse ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis “Con il Decreto Ministeriale per la ripartizione dei fondi stanziati dall’ultima Legge di Bilancio per l’ediliziadegli istituti di secondo grado sono stati assegnati, alladi Salerno, 46 milioni di euro; 20 milioni sono già disponibili e saranno utilizzati per 50 interventi in altrettanti plessi scolastici del territorio, gli ulteriori 26 milioni serviranno invece per la realizzazione di nuove strutture all’interno degli istituti già esistenti”. Lo ha annunciato, nella sede del Partito Democratico a Salerno, il deputato Dem Piero Deche ha preso parte, insieme con presidente dellastanziati alla. “Nella città di Salerno – ha aggiunto Piero De– saranno attuati complessivamente 15 interventi. Queste risorse ...

