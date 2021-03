Advertising

ItaSportPress : De Bruyne meglio di Messi e Cristiano Ronaldo: miglior media assist nella storia - - despecialuan : @DrBlackMrWhite1 Guarda la penso uguale. Kulu non è scarso, è un'ottimo talento che può diventare un bel giocatore.… - MimmoAdinolfi : @gabbianismo io e @mvolpe 12 mesi fa abbiamo discusso con un gobbo che riteneva (ritiene) Betancur meglio di De Bruyne - NeroAzzurro20 : @WazzaFit ce n’era uno di questi gonzi che 2 mesi fa scriveva “meglio chala di de bruyne”...il gonzo dei gonzi...???? -

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne meglio

TUTTO mercato WEB

All'Allianz Stadium di Torino, i lusitani hanno lasull'Azerbaijan di Gianni De Biasi solo ... A Leuven e' il Galles a passare a sorpresa in vantaggio con Wilson al 10' ma De(22') e ...Il miglior numero 10? Forse Kevin De, probabilmente Bruno Fernandes, senza dimenticare ... quello dei suoi 37 gettoni, marchiati da 21 gol, oltre che 8 assist: soltanto Messi ha fattoin ...L'ultimo errore dal dischetto risale al 26 agosto 2017, quando Schmeichel gli sbarrò la strada in un match tra United e Leicester. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Lukaku ha affinato le sue dot ...Milan, Díaz: “Sono felice in rossonero. Voglio dare il massimo” Milan, Díaz: “Sono felice in rossonero. Voglio dare il massimo”. Sono le parole dell’attaccante spagnolo del Milan, Brahim Diaz, ai micr ...