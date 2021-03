Daydreamer | anticipazioni 29 marzo - 2 aprile | Sanem derubata da Can

(Di sabato 27 marzo 2021) Can nei prossimi episodi di, farà un piccolo dispetto a. Lerelative alle puntate in onda dal 29al 2, rivelano che il ragazzo aspetterà che la Aydin si addormenti per rubarle la collana con l'anello che porta sempre con sé., la cercherà insistentemente facendo ammattire tutti, ma poi cercherà di concentrarsi sullo spot per la pubblicità delle creme. La giovane, deciderà che la protagonista sarà Deren nei panni di Cleopatra. Intanto, Huma e Mevkibe decideranno di andare a fare shopping insieme per curare maggiormente il loro look. Le due incontreranno Aziz e Mihriban e quest'ultima farà una scenata di gelosia al padre di Can. Infine, Yigit si recherà alla tenuta con la scusa di incontrare Bulut., trame ...

Le Ali del sogno/puntata 26 marzo: Ygit chiude con SanemLe ali del sogno,dal 29 marzo al 2 aprile 2021 La settimana dal 29 marzo al 2 aprile sarà ...Mentre Sanem è alla ricerca della collana con il suo anello di fidanzamento, i ragazzi si impegnano per realizzare un nuovo spot pubblicitario per la nuova società. Deren impersona Cleopatra.Le anticipazioni provenienti dalla Turchia di DayDreamer annunciano che Sanem farà finta di non riconoscere Can dopo aver battuto la testa ...Daydreamer Le ali del sogno oggi 27 marzo non va in onda per lasciare spazio ad una puntata più lunga di Verissimo: la soap opera torna in onda il 29 marzo.