Dayane Mello vuota il sacco | “Forse ho trovato un fidanzato…”

(Di sabato 27 marzo 2021)si confessa a Casa Chi Recentementeè stata ospite in una puntata di Casa Chi. In quell’occasione la quarta classificata del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato qualche retroscena in più sulla sua ultima avventura televisiva all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche sulle dinamiche che si sono venute a creare durante il suo percorso durato oltre cinque mesi. Ma non è finita qui, infatti la modella brasiliana si è espressa anche su Rosalinda Cannavò facendo anche un’inaspettata confessione sulla sua vita sentimentale. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha confessato la madre della piccola Sophie Sala. La modella brasiliana avrebbel’amore A quanto pare, al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 5...

Advertising

NataliaLacunza3 : RT @InfoJulietteOf: Dayane Mello apoia a Juliette ? - elide988 : Buongiorno a tutti e soprattutto alla mia fidanzata dayane mello - ursuIolta : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli #dayane #DayaneMello #daylia #Oppini #rosiners #sovip… - Camill66185571 : RT @EstiamoIn: Un saggio una volta disse: “bambini parlano la verità, briachi parlano la verità” 31.10.2020, Halloween Dayane Mello compl… - Angela18172963 : RT @EstiamoIn: Un saggio una volta disse: “bambini parlano la verità, briachi parlano la verità” 31.10.2020, Halloween Dayane Mello compl… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Corriere dello Sport.it

è tornata a parlare della relazione fra Rosalinda e Andrea Zenga; i due ex gieffini si sono conosciuti nella casa e dopo qualche settimana fra loro è scattato qualcosa. Oggi vivono ...e Francesco Oppini hanno avuto un rapporto strano nella casa del GF Vip 5 ; inizialmente i due ex gieffini hanno instaurato un'amicizia sana e innocente, ma per la modella brasiliana era ...I giri hollywoodiani di Dayane Mello: da Leonardo DiCaprio a Naomi Campbell | LEGGI Tommaso Zorzi Giorgia Meloni: il siparietto che non ti aspetti C'è anche chi lo difende, dicendo che probabilmente ...Dal razzismo all’omofobia, come la discriminazione si diffonde nella nostra società? Ne parliamo con Pietro Turano, attore e vicepresidente di Arcigay Roma, in occasione dell’iniziativa LGBT&Racism L ...