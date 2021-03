Dayane Mello esce allo scoperto con Mario Balotelli? L’uomo “sospetto” nelle storie di Instagram – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 27 marzo 2021) Proprio alcune ore fa vi parlavamo della possibilità di un ritorno di fiamma tra. L’ex amazzone del GF Vip, parlando con i giornalisti di Chi, aveva parlato di un “fidanzato”, lasciando molti dubbi in sospeso ma, proprio in queste ore,suedisarebbe spuntato un uomo “”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.