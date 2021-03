Dayane Mello avvistata con Mario Balotelli dopo il GF Vip | scoppia di nuovo la passione? Il gossip

(Di sabato 27 marzo 2021)la confessione di(“Forse ho trovato un fidanzato”), sul web è “caccia” all’uomo che starebbe facendo battere il cuore dell’ex amazzone del Grande Fratello Vip. Ilflirt di? In queste ore, noi abbiamo tirato fuori un nome: Stefano De Martino. Ma le indiscrezioni non finiscono qui.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Corriere dello Sport.it

Dopo la confessione di( 'Forse ho trovato un fidanzato' ), sul web è 'caccia' all'uomo che starebbe facendo battere il cuore dell'ex amazzone del Grande Fratello Vip . Il nuovo flirt diè Mario ...già in bikini fa esplodere i social: bellezza allucinante. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l'ultimo scatto pubblicato su Instagramè una ...Dayane Mello, dopo l’ospitata a Live Non è la D’Urso, ha incontrato Mario Balotelli. La modella brasiliana e il calciatore, che hanno già avuto una storia in passato, sono stati pizzicati insieme a ...Roberta Termali, ex moglie dell’allenatore Walter Zenga e madre di Andrea, ex gieffino che proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini ha allacciato una love story chiacchieratissima con Adua De ...