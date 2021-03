Dalle siringhe ai medici | tutti i guai delle Regioni

Advertising

fratuccio2 : @Qualunquist4 Perché se domani gli arriva un finanziamento dalle case farmaceutiche le siringhe te le mettono in valigia - PSK19822 : @Pasquin01766364 @matteosalvinimi parliamo del fatto che aver detto che in un paese normale si pagano le tasse, la… - MarcoVall8 : Nella WWIII le pallottole verranno sostituite dalle siringhe ?? - frankray88 : @Storace I vaccini #sputinik nn sono ostacolati dalla concorrenza ma dalle case che producono le siringhe perchè a… - canaledieci : Sono state rimosse le siringhe infilzate sull’albero a due passi dalle giostrine dei bambini nel parco delle Acque… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle siringhe

ilmessaggero.it

...ha spiegato che il grande centro vaccinale aperto allo Juventus Stadium funziona solo8 alle ... a partire dalla Liguria, c'è stata la segnalazione del rallentamento delle forniture dio, ......maestre. Il perimetro era stato ispezionato già in mattinata, come accade tutti i giorni, visto che costantemente dall'esterno vengono gettati rifiuti, bottiglie e molto spesso anche. ...Il Lazio deve raggiungere quota 60.000 vaccinazioni al giorno, oggi viaggia attorno a 26.000. La Lombardia deve arrivare a 120.000 ma è a 37.000. Il Veneto ha come obiettivo 42.500 e ne ...Viaggio al circolo Arci tra le persone ultrafragili in attesa del siero. L’Asl ha disposto un percorso per aiutare chi si è prenotato misurando la temperatura, igienizzando le mani e invitando i pazie ...