Dalla Turchia sono sicuri: “Sarri ha raggiunto l’accordo con il Fenerbahce” (Di sabato 27 marzo 2021) L’allenatore Maurizio Sarri si prepara a tornare in panchina dopo l’esperienza comunque positiva con la Juventus, secondo indiscrezioni provenienti dall’estero sarebbe vicino all’accordo con il Fenerbahce. Il club turco occupa la terza posizione in campionato, in totale ha conquistato 59 punti in 30 partite frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Il distacco dal Besiktas che guida la classifica è di 5 punti con una partita da recuperare per la capolista, al secondo posto il Galatasaray. Il Fenerbahce non vince da due giornate, la sconfitta contro il Genclerbirligi ed pareggio contro il Besiktas. A 10 giornate Dalla conclusione è ancora tutto aperto. Il Fenerbahce tenta Sarri Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl Fenerbahce pensa ancora alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) L’allenatore Mauriziosi prepara a tornare in panchina dopo l’esperienza comunque positiva con la Juventus, secondo indiscrezioni provenienti dall’estero sarebbe vicino alcon il. Il club turco occupa la terza posizione in campionato, in totale ha conquistato 59 punti in 30 partite frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Il distacco dal Besiktas che guida la classifica è di 5 punti con una partita da recuperare per la capolista, al secondo posto il Galatasaray. Ilnon vince da due giornate, la sconfitta contro il Genclerbirligi ed pareggio contro il Besiktas. A 10 giornateconclusione è ancora tutto aperto. IltentaFoto di Alessandro Di Marco / AnsaIlpensa ancora alla ...

Advertising

LegaSalvini : Susanna #Ceccardi: “Il ritiro dalla convenzione di Istanbul è l’ulteriore conferma di una Turchia lontana dai valor… - amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA #Turchia Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul… - AffInt : ????Donne in piazza in Turchia, questa settimana, dopo l'annuncio del ritiro del Paese dalla Convenzione contro la vi… - Zelgadis265 : RT @FcInterNewsit: Dalla Turchia: il Fenerbahçe pensa già al dopo Emre, preso Sarri per sostituire l'ex Inter - FcInterNewsit : Dalla Turchia: il Fenerbahçe pensa già al dopo Emre, preso Sarri per sostituire l'ex Inter -