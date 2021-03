Dalla Moto2 alla Ducati, chi è Francesco Bagnaia? (Di sabato 27 marzo 2021) Per il campionato 2021 la Ducati ha scelto Francesco Bagnaia classe 1997 per il dopo Andrea Dovizioso. Nel Gran Premio del Bahrain, ha già centrato la prima pole. Dal titolo iridato in Moto2 alla Ducati, ecco chi è Francesco Bagnaia. La Ducati per questo nuovo campionato ha scelto Francesco Bagnaia che succede a Andrea Dovizioso. Il pilota torinese è riuscito ad avere la meglio nella volata a due con Johann Zarco. Una grande occasione per il classe 1997 che potrà continuare il lavoro iniziato alla Pramac con l’australiano per riportare la Ducati a competere nel mondo. Nato a Torino il 14 gennaio 1997, Francesco detto ‘Pecco’ ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) Per il campionato 2021 laha sceltoclasse 1997 per il dopo Andrea Dovizioso. Nel Gran Premio del Bahrain, ha già centrato la prima pole. Dal titolo iridato in, ecco chi è. Laper questo nuovo campionato ha sceltoche succede a Andrea Dovizioso. Il pilota torinese è riuscito ad avere la meglio nella volata a due con Johann Zarco. Una grande occasione per il classe 1997 che potrà continuare il lavoro iniziatoPramac con l’australiano per riportare laa competere nel mondo. Nato a Torino il 14 gennaio 1997,detto ‘Pecco’ ...

