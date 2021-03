Da Roma Ladrona a Lega poltrona. Caccia aperta del Carroccio nelle Spa di Stato. L’ultima conquista di Salvini & Co. è Rai Pubblicità (Di sabato 27 marzo 2021) A viale Mazzini l’ora di rinnovare i vertici in scadenza si avvicina a grandi passi. Ma prima di procedere alla nomina del nuovo Cda – Camera e Senato hanno annunciato che il 31 marzo pubblicheranno gli avvisi – i partiti si affrettano a spartirsi quel (poco) che ancora rimane da prendere prima della battaglia vera e propria. Da Roma Ladrona a Lega poltrona. Caccia aperta del Carroccio nelle Spa di Stato Quella per i prossimi Ad e presidente, cariche che fanno gola a tutti, nessuno escluso, compresi i Draghi boys, cioè quello figure tecniche, i manager amministrativi che il presidente del Consiglio potrebbe voler opzionare per allineare finalmente la media company italiana ai modelli competitivi sul mercato. Ma, come è noto, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 27 marzo 2021) A viale Mazzini l’ora di rinnovare i vertici in scadenza si avvicina a grandi passi. Ma prima di procedere alla nomina del nuovo Cda – Camera e Senato hanno annunciato che il 31 marzo pubblicheranno gli avvisi – i partiti si affrettano a spartirsi quel (poco) che ancora rimane da prendere prima della battaglia vera e propria. DadelSpa diQuella per i prossimi Ad e presidente, cariche che fanno gola a tutti, nessuno escluso, compresi i Draghi boys, cioè quello figure tecniche, i manager amministrativi che il presidente del Consiglio potrebbe voler opzionare per allineare finalmente la media company italiana ai modelli competitivi sul mercato. Ma, come è noto, la ...

